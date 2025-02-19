شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل "سيرة أهل الضي" على السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المؤلف هيثم دبور متابعيه وجمهوره بمجموعة صور من حضور أبطال فيلم "سيرة أهل الضي" في مهرجان برلين السينمائي ضمن مسابقة أجيال، وظهر في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، عدد من فريق عمل الفيلم بالإضافة إلى النجم أحمد حلمي.

وكتب دبور على البوست الذي نشره: "العرض الأول لفيلم ضي (سيرة أهل الضي) في مهرجان برلين ضمن مسابقة أجيال، قاعة مكتملة وجمهور مبهر، رحلة طويلة ممتن لكل واحد آمن بيها وصدقها رغم صعوبتها.. واللي كنت أتمنى إن كلهم يكونوا موجودين النهاردة، دايما بقول ضي فيلم بيحكي قصة عيلة لا تملك سوى أحلامها.. زي صناع العمل بالظبط".

وكشف صناع العمل عن أول صور من كواليس العمل، والذي تم تصويره في أكثر من 50 موقعا للتصوير في مختلف محافظات مصر، ليشكل تجربة بصرية وإنتاجية مميزة، وتصدى لصورة الفيلم عدسة مدير التصوير عبد السلام موسى ليعكس الرحلة والتجربة البصرية الخاصة بالفيلم.

ولم يكشف صناع العمل عن صور ضيوف الشرف الذين يتواجدون فى الفيلم، وفى مقدمتهم المطرب الكبير محمد منير والنجوم أحمد حلمي، ومحمد ممدوح، تامر نبيل، أمينة خليل، أحمد عبد الحميد، محمد شاهين، عارفة عبد الرسول، لميس الحديدي، وحنان سليمان.

وتضم العناصر خلف الكاميرا الإشراف الفني والديكور والديكور الذي قدمه علي حسام علي ولميس سليمان، بالإضافة إلى مونتاج باهر رشيد، ومنتج تنفيذي محمود متولي.

ولا تقل بقية عناصر الفيلم عن الصورة، حيث تم تصميم شريط الصوت ليعكس طبيعة الرحلة ويمتزج مع الأغنيات التى تمتلأ بالفيلم، وقام بتصميم شريط الصوت أحمد صبور، والموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقى مينا سامي.

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهمو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.



فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء



طاقم الفيلم في مهرجان برلين



فريق عمل الفيلم مع النجم أحمد حلمي



فريق عمل فيلم ضي



فريق عمل الفيلم في مهرجان برلين