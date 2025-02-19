شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلسل شهادة معاملة أطفال (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "مش شنطة رمضان" المذاع على منصات قناة "ON"، الفنان محمد هنيدي للحديث عن مسلسله "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على "ON" خلال شهر رمضان المبارك.

وقال "هنيدي" خلال تصريحاته إلى البرنامج إنه يقدم شخصية المحامي "عبد الستار" وهي شخصية جديدة لم يقدمها في أعماله سابقًا، كاشفًا أنه كان يتمنى أن يجسد هذه الشخصية من قبل.

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وتابع أن شخصية المحامي جديدة عليه ولها ظروف خاصة لأنه محامى "مش طبيعي" ويمر بمراحل معينة فى حياته، واصفًا الشخصية بأنها "لذيذة" وتمر بمواقف كوميدية كثيرة وحقيقية، متابعًا أنه يلعب شخصية شريرة لأول مرة ولكن شر كوميدي.

ولفت إلى أن المسلسل مختلف بالنسبة له لأن الشخصية جديدة و"شدته" والورق مكتوب بشكل جيد، مستذكرًا كواليس فيلمه "يانا يا خالتي" لأنها استمرت 6 شهور تقريبًا وكانت مميزة بالنسبة له.