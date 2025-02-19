شكرا لقرائتكم خبر عن على مر الزمان.. أحمد السعدنى بجوار والده منذ العشرين حتى الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد السعدني متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو يظهر من خلاله فى نفس الفترة العمرية لوالدة الراحل صلاح السعدني، حيث يظهر الثنائى بجوار بعضهما فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه بموقع فيس بوك، منذ بداية سن الـ 20 عاماً وحتى الأربعين.

وسبق وطرحت منصة Watch it الرقمية برومو دعائى للنجم أحمد السعدنى من بطولة فى مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025، وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "أحداث مثيرة هنشوفها، مع النجم أحمد السعدنى فى مسلسل لام شمسية فى رمضان 2025".

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسة في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.



أحمد السعدني ووالده



السعدني ووالده الراحل



السعدني الابن والأب