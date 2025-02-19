شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ فى مواجهة والدته فى مسلسل صفحة بيضا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر إياد (سامي الشيخ) وهو يواجه والدته بعد تركها له هو وشقيقته بعد وفاة والدهما، وبلغته والدته بحقيقة تركها لهم، خلال أحداث حلقة اليوم من مسلسل "صفحة بيضا"، الذى يعرض على قناة On.

يلعب سامي الشيخ في العمل دور المقدم إياد توفيق، الضابط المنغمس في عمله حتى تثير فضوله قضية ضي (حنان مطاوع)، لينطلق في رحلة كشف غموضها في إطار مشوق ومليء بالإثارة.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.



مشهد قوي لسامي الشيخ في مواجهة والدته



سامي الشيخ في مواجهة والدته في مسلسل صفحة بيضا