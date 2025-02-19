شكرا لقرائتكم خبر عن بعنوان "بنت أبوها".. الحلقة 13 من ساعته وتاريخه تستعرض قضية قتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الثالثة عشر من الموسم الثاني لمسلسل ساعته وتاريخه اليوم، في تمام الثامنة مساءً عبر فضائية DMC بعنوان "بنت أبوها"، والتي تناقش قضية قتل بدافع السرقة والنصب، لتسلط الحلقة الضوء على طرق نصب واحتيال جديدة.

الحلقة الثالثة عشر التي ستعرض اليوم بعنوان "بنت أبوها"، دارت أحداثها في محافظة القاهرة 2019، ويشارك في بطولتها الفنان أحمد صفوت والفنان القدير مجدي بدر، وبمشاركة نجوم كاستينج، إسلام خالد، والحلقة تأليف محمود عزت وإنجى شكري وإخراج عادل أحمد يحيى.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك، وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.