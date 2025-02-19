شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة العراقى يفتتح الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائى لأفلام الشباب والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة في العراق، الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي الدولي، ووجه المبرقع الشكر للحضور، مؤكدا أن هدف الوزارة هو التكامل مع جميع القطاعات، لتقديم المهرجان في أجمل صورة، مشيرا إلى أن فلسفة الوزارة هى أن تأخذ بيد الشباب وتضعهم على طريق الاحتراف، موضحا أن المهرجان هي فرصة كبيرة للاحتكاك بين صناع الأفلام والشباب، معلنا عن دعم الوزارة لـ12 فيلما قصيرا أنتجتها الوزارة دعما لهم.

فيما قال جبار جودي، نقيب الممثلين في العراق، إن المهرجان ليس مجرد حدث سينمائي وإنما رسالة سلام وإبداع للعالم تؤكد أن العراق لها صوت فني وسينما، معبرا عن إيمانه بأن الشباب عماد المستقبل وقادرون على الإبداع.

ومن جانبه قال الدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان، إن صناعة الفيلم تحتاج الخبراء والشباب ليتعاونا، وأن المهرجان شراكة بين وزارة الشباب والرياضة والشباب نفسه، متنميا أن يستمر المهرجان.

وكشف خالد الزهراوي عن أن المهرجان يضم 71 فيلما روائيا ووثائقيا وقصيرا، ويقدم أربع جوائز رئيسية، ويقدم المهرجان 6 منح من وزارة الشباب والرياضة لمشاريع سينمائية. فيما افتتح المهرجان الموسيقار يوسف عباس، حيث قدم مقطوعة بعنوان رحيل وأهداها للشباب.

وشهدت السجادة الحمراء للدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب اليوم الأربعاء حضور نجوم مصر لقاء الخميسي وداليا مصطفى وأحمد شاكر عبد اللطيف، والمنتج محمد العدل وعدد من الإعلامين والصحفيين والنقاد المصريين، ومنهم ناهد صلاح ورباب الشريف، فيما شهد حضور عدد من النقاد العراقيين منهم قيس قايم وعلاء مفرجي وغيرهم، فيما حضر عدد من قيادات وزارة الثقافة العراقية ووزارة الشباب والرياضة.

ويشهد المهرجان مشاركة مصرية مميزة من خلال عدد من الأفلام المصرية والحضور الفني الكبير، وتقام الدورة برئاسة الدكتور أحمد المُبرقع وزير الشباب والرياضة، وتحت إدارة الدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان.

ووقع اختيار المهرجان على عدد من الأفلام المصرية للمشاركة في المسابقات المختلفة بالمهرجان؛ حيث يشارك فيلم "جحر الفئران" للمخرج محمد السمان وفيلم "لأول مرة" للمخرج جون ساويروس ضمن عروض الأفلام الطويلة، وفي هذا الإطار سينعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم فيلم (لأول مرة) للجمهور العراقي بمشاركة مخرجه وفريق العمل على هامش المهرجان، تمهيدا لعرضه التجاري وتوزيعه في العراق، بخلاف مؤتمر صحفي آخر لفيلم جحر الفئران بحضور مخرجه محمد السمان.

كما يشارك كذلك في العروض الروائية فيلم "ليل العاشقين" للمخرج خالد غريب، ويشارك في عروض مسابقة الجمهور "نظرة خاصة" فيلم "أمانة بحر" للمخرجة هند سهيل، وفيلم "فقدان" للمخرج رامي القصاب وفيلم "مادونا" للمخرج جون فريد.

ويستضيف المهرجان مجموعة مهمة من صانعي الأفلام والممثلين والمنتجين والإعلاميين من مصر والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وسوريا والمجر وبلغاريا ولبنان.



افتتاح الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب



وزير الشباب والرياضة العراقي يفتتح الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب



افتتاح الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب



افتتاح الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب



الفنان أحمد شاكر



افتتاح الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب



افتتاح الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي لأفلام الشباب