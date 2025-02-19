سيلينا غوميز وويليم دافو.. الإعلان عن بعض مُقدمي حفل الأوسكار 2025 من نجوم العالم

نجوم السينما العالمية يُقدمون الأفلام المُرشحة بحفل أوسكار 2025

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عدد من الحائزين على الأوسكار يُقدمون جوائز هذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 10:19 مساءً - تم الإعلان عن مجموعة منوالعالم كمُقدمين لحفل، حيث أعلن اليوم المنتج التنفيذي ومدير الحفل راج كابور والمنتجة التنفيذية كاتي مولان عن عدد مُقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ 97.وسيُقدم العديد من نجومالأفلام المُرشحة لعدد من الجوائز، ومن ضمنهم النجمة سيلينا غوميز، النجم البريطاني جو ألوين، ليلي روز ديب و الممثل الأمريكي ويليم دافو، كوني نيلسن، وينضم إليهم المُقدمين الذين قد أعلن عنهم خلال الفترة الماضية الفنان الأمريكي بن ستيلر، نيك أوفرمان.كما يشهد الحفل حضور عدد من نجوم ومشاهير العالم ومن المرشحون السابقون لجوائز الأوسكار أوبرا وينفري والتي تم ترشيحها لجائزة أوسكار عام 1958، ستيرلنج ك. براون والذي تم ترشيحه لجائزة أوسكار، الممثلة الكوبية آنا دي أرماس والتي تم ترشيحها لجائزة أوسكار في عام 2022 عن تجسيدها لشخصية النجمة الراحلة مارلين مونرو في فيلم "Blonde".يُذكر أن في مطلع فبراير الجاري كانت قد أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، أن الفائزين بـ، روبرت داوني جونيور، وداڤين جوي راندولف، وإيما ستون Emma Stone، وكيليان مورفي سيقدمون عددا من جوائز في حفل الأوسكار الـ97 والمُقرر إقامته يوم 2 مارس المُقبل.يمكنك قراءة..أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكاروكانت قد فازتبجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دور "بيلا باكستر" ضمن أحداث فيلم Poor Things "أشياء مسكينة" للمخرج يورجوس لانثيموس في الدورة الماضية، فيما حصل مورفي على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن أدائه شخصية "جيه روبرت أوبنهايمر" بفيلم كريستوفر نولان Oppenheimer "أوبنهايمر".وكان قد تم الإعلان مؤخرًا عن الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار الـ97، والمتنافسين على التمثال الذهبي. وقدمت راشيل سينوت وبوين يانغ الاختيارات عبر البث المباشر على موقع الأكاديمية وصفحات التواصل الاجتماعي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».