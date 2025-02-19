‎بعد 25 عام من تصميم البوسترات.. يوسف عادل يطلق أولى أعماله الغنائية ويخوض تجربته الإخراجية الأولى

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 10:19 مساءً - يطرح مساء اليوم يوسف عادل مصمم الأفيشات تيزر أغنيته الأولى "من سنين"، في أول تجاربه الغنائية والإخراجية، وذلك بعد 25 عامًا، كان فيها جزءًا من عالم السينما والميديا، من خلال تصميم بوسترات الأفلام وصناعة الهوية البصرية للأعمال الفنية.
يوسف عادل: لم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة
وقال يوسف عادل عن دخوله عالم الغناء "لم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة، فـ الموسيقى لم تكن يوما بعيداً عني بل كانت دائما جزءاً من حياتي الفنية والشخصية، حيث تعود جذورها إلى أيام الدراسة الجامعية، حيث كنت أشارك في الحفلات إلى جانب أخويا و صديق عمري النجم تامر حسني، وهي الفترة التي قويت فيها العلاقات بيننا، وأثرت بشكل كبير في حبي للموسيقى، ولذلك بعد سنوات من العمل خلف الكواليس، قررت أن أٌقدم تجربتي الغنائية الأولى، ليس فقط كمغنٍ، بل أيضًا كمخرج لأول مرة".
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وأضاف: "أغنية "من سنين" أعمل عليها منذ عام تقريبا لوضع كل التفاصيل الخاصة بها، فهذا العمل يمثل بداية مرحلة جديدة إلى جانب عملي كمصمم، وسيكون متاح على جميع المنصات السمعية والبصرية، كدعوة للجمهور لاكتشاف جانب آخر لم أقدمه من قبل إلي جانب عملي في مجال تصميم البوسترات".
أعمال مصمم الأفيشات يوسف عادل
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