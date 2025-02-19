الملكة كاميلا تستضيف حفلاً بحضور كيت بلانشيت وجيمس كوردن وأندرو جارفيلد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 10:19 مساءً - الملكة كاميلا، البالغة من العُمر 77 عامًا، استضافت مساء أمس، في قصر باكنغهام، مجموعة من الوجوه الشهيرة، ومن بينهم؛ كيت بلانشيت الحائزة على جائزة الأوسكار، ونجم We Live in Time أندرو غارفيلد، ومضيف برنامج Late Late Show السابق جيمس كوردن، وذلك احتفالًا بالمسرح الوطني، الذي ترعاه.

الملكة كاميلا تحتفل بالمسرح الوطني

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وحضر الحفل أيضًا النجم جيم كارتر وزوجته إيميلدا ستونتون، التي لعبت دور الملكة إليزابيث في The Crown، وليزلي مانفيل، التي لعبت دور الأميرة مارغريت في نفس المسلسل.

وخلال الحفلة، تفاجأت الملكة كاميلا بتمثيل مشهد من مسرحيتها المفضلة، وأثناء اختلاطها بالضيوف، قاطعت الممثلة شارون دي كلارك التي كانت هي الأخرى ضمن الحضور، الملكة كاميلا، وأخذتها لتجلس على مقعدها، ثم صعدت كلارك، البالغة من العمر 58 عامًا، على المسرح مع نكوتي جاتوا، ومثلا المشهد.

يُذكر أن الملكة كاميلا، أصبحت الراعي الملكي للمسرح الوطني في عام 2022، وسبق أن تولت ميغان ماركل الرعاية من عام 2019 إلى عام 2021، لكنها تخلت عن الدور عندما تراجعت هي وزوجها الأمير هاري عن كونهما عضوين عاملين في العائلة المالكة.

بعد العرض، شكر السير دامون بوفيني، رئيس المسرح الوطني، كاميلا في خطاب قائلاً: "إنه لأمر رائع للغاية أن تكوني راعيتنا. الحصول على دعمكم يعني شيئَا كبيرًا بالنسبة لنا".

وتابع: "نود أن نراكم في كثير من الأحيان"، بينما قالت للضيوف أثناء مغادرتها: "كانت تلك مناسبة جميلة للغاية".



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لمن منحت الملكة كاميلا الامتيازات الملكية؟

أصدرت الملكة كاميلا،في يناير الماضي، أوامر ملكية جديدة، منحت خلالها تكريمًا ملكيًا مرموقًا، وامتيازات ملكية لمدة 30 عامًا، لبعض أفراد فريقها الذي يهتمون بالعناية الشخصية لها، من شعر، ومكياج، وملابس.

من بين أحدث المُكرمين مصفف شعر الملكة كاميلا، 77 عامًا، جو هانزفورد، الذي يقوم بقص وتلوين شعر كاميلا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وفقًا لصحيفة التايمز، وعلق على الأمر قائلًا: "فخور بكوني واحد من أولئك الذين اختارتهم الملكة كاميلا للحصول على امتيازات ملكية، وفخور أن الملكة وثقت بي لأكثر من ثلاثة عقود".

وأضاف: "بالعزيمة والإصرار، يمكنك تحقيق أشياء مذهلة".

وذكرت صحيفة "التلغراف" أن الامتيازات ضمت أيضًا شركة Heaven Health and Beauty، التي تديرها ديبورا ميتشل، وهي أخصائية تجميل الوجه التي لجأت إليها كاميلا لعلاج تجاعيد وجهها بسم النحل والكولاجين على مدار 18 عامًا، وقالت ميشيل: "كانت الملكة أول من جربت العلاج بقناع سم النحل عندما صنعته".

وتابعت ميشيل لصحيفة "تلغراف": "أنا أصنع المنتجات يدويًا بنفسي وأجربها، وأكثر شيء تفضله الملكة حاليًا هو قطرات الكولاجين التي تشربها، ولا تزال تستخدم سم النحل".

ويذكر أن قناع سم النحل - الذي يمكن استخدامه كمرطب أو علاج ليلي - مصنوع من الزيوت العضوية وعسل مانوكا وحاصل على براءة اختراع.

كما منحت الملكة كاميلا التكريم للمصممة آنا فالنتين، التي صممت ملابس للملكة منذ عام 2002، عندما كانت لا تزال كاميلا باركر بولز. كما صممت آنا فالنتين فستان زفاف كاميلا عام 2005.

وقال فالنتين إن هذا التكريم من شأنه أن يعزز "الشركات والحرفيين البريطانيين الصغار ويزيد الوعي بالموضة ويروج لها". وأضافت: "نهدف إلى نقل مهاراتنا في التصميم والحرفية إلى الجيل القادم".



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