نقابة الفنانين العراقيين تحظر سارة البحراني بسبب تصريحاتها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة الفنانين العراقيين منع الفنانة العراقية سارة البحراني من ممارسة أي نشاط فني، على خلفية اتهامها بالإساءة إلى النقابة وزملائها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تجاهلها إنذارًا رسميًا سابقًا، وأشارت النقابة إلى أن البحراني قدمت صورة مشوهة عن الوسط الفني العراقي، متهمةً إياها بنشر معلومات مضللة، وأكدت أن القرار يستند إلى قانون النقابة رقم 129 لسنة 1969 المعدل، محذرةً من اتخاذ إجراءات مماثلة بحق أي فنان يخالف أخلاقيات المهنة.



بدورها، رفضت البحراني التراجع عن مواقفها، معتبرةً أن القرار جاء كرد فعل على كشفها "للحقيقة"، وأكدت في مقطع مصور على حسابها تعرضها لما وصفته بـ"الضغوط والابتزاز"، مشيرةً إلى أن بعض عقودها الفنية تتضمن شروطًا جزائية صارمة.