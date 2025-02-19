مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة تزين شاشات رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تشهد دراما رمضان 2025 تنوعًا واسعًا في الأعمال المقدمة، حيث تضم مسلسلات إماراتية وعربية، إلى جانب برامج دينية واجتماعية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

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يعود المسلسل التاريخي الاجتماعي "البوم 2" في موسمه الثاني، ليستكمل قصة شهاب الذي يسعى لتوسيع نشاطه التجاري في النقل البحري وتجارة الشاي، لكنه يواجه عقبات كبيرة من قبل منافسين يسعون لإفشاله.

أما مسلسل "سكواد"، فيدور حول عالم بطولات ألعاب الفيديو، حيث تتصاعد المنافسات بين مجموعة من اللاعبين، في جو من الإثارة والتحدي، وفي أجواء درامية مشوقة، يتناول مسلسل "شغاب" قصصًا إنسانية تمتد عبر ثلاث حقب زمنية، مستعرضًا التنوع الثقافي والاجتماعي عبر شخصيات من مختلف البيئات الإماراتية.

على الصعيد الكوميدي، يقدم مسلسل "الباء تحته نقطة" قصة ثلاث صديقات إماراتيات في الثمانينات، يقرّرن استكمال دراستهن في مدارس محو الأمية، ليجدن أنفسهن في تجربة مليئة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

كما يشهد الموسم الرمضاني عرض مسلسل الرسوم المتحركة "بو هلال وعياله"، الذي يركّز على القيم والعادات الإماراتية، إضافة إلى مسلسل "عالم ماجد"، الذي يجمع شخصيات محبوبة في مغامرات تهدف إلى توجيه رسائل تربوية للأطفال.

يأتي في مقدمة الأعمال العربية مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، من بطولة ياسمين صبري ونيقولا معوض، حيث تروي الأحداث قصة فتاة تجد نفسها محاصرة في علاقة مع رجل نرجسي يسعى للسيطرة على حياتها.

أما مسلسل "وش سعد"، فهو عمل كوميدي يجمع بين نجوم من الإمارات ومصر، حيث تدور أحداثه حول رجل أعمال إماراتي يجد نفسه متورطًا في مغامرات غير متوقعة داخل أحد الأحياء المصرية، وفي الجانب الكوميدي، يقدم محمد هنيدي مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث يجسد دور محامٍ يدخل في غيبوبة لعشرين عامًا، ليستيقظ في عالم مختلف تمامًا، ما يخلق مواقف طريفة ومفاجئة.

كما يشهد الموسم عرض مسلسل الفانتازيا "جودر 2"، بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس، والمسلسل السوري "تحت الأرض" من بطولة مكسيم خليل وسامر المصري، إضافة إلى مسلسل "فهد البطل" الذي يجمع أحمد العوضي وميرنا نور الدين في عمل درامي حافل بالتشويق.