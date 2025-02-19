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ميرنا وليد - بيروت - شهدت الحلقة ما قبل الأخيرة من الموسم الثامن من برنامج "Top Chef" على MBC1 و"MBC العراق" مفاجأة غير متوقعة، حيث تم استدعاء المشتركين الذين انتهت مسيرتهم في الأسابيع الماضية للمنافسة مجددًا.
في تحدي العبور إلى النهائيات، تمكن راكان البريجي من الفوز وتأهل إلى الحلقة الختامية للمنافسة على لقب "Top Chef" مع شهال، أمين، وعلاء الدين.
في بداية الحلقة، استقبلت الشيف منى موصلي المشتركين الذين تأهلوا للمنافسة النهائية وأعلنت عن عودة 12 مشتركًا للمشاركة في التحدي، رغم غياب اثنين منهم. وبعد تحديات مثيرة، استضافت الحلقة الشيف البلجيكي كريستوف هارديكاست الحائز على نجمتين ميشلان، حيث طلب من المشتركين إعادة تحضير طبق معقد يتضمن الدجاج وثمار البحر.
بعد منافسة قوية، حاز راكان البريجي على إعجاب لجنة التحكيم بأفضل طبق، ليضمن مكانه في النهائيات، حيث سيتنافس على اللقب مع أبرز الطهاة في البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت الموسم الثامن من "Top Chef" .. راكان البريجي يتأهل إلى النهائيات بعد تحدي مثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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