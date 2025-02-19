كيف ظهرت سوسن بدر على الملصق الدعائي لمسلسل الباء تحته نقطة؟

حالة إعجاب ورسالة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 08:55 مساءً - تشارك الفنانةفي عمل درامي خليجي بعنوان "" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، إذ حرصت على الترويج لهذا العمل من خلال نشر الملصق الدعائي له عبر صفحتها على "إنستغرام" والذي ظهرت عليه وهي ممسكة مكبر صوت وبجانبها عدد آخر من النجوم المشاركين معها في المسلسل من بينهم الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني، وعلقت بالقول "الباء تحتها نقطة .. تأليف منى الظاهري.. اخراج هبة الصياغ .. هانستناكم على تلفزيون أبو ظبى".

وفي وقت سابق أبدت الفنانة سوسن بدر إعجابها بالحبكة الدرامية للمسلسل والتي تعتمد في ظاهرها على الجانب الكوميدي، ولكن في باطنها تحمل قضية ورسالة مهمة حول قضية محو الأمية في الإمارات، وذلك إبان أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، مع تركيز خاص على تعليم المرأة.إعجاب "سوسن" بقصة المسلسل جعلها توجه رسالة إشادة لكاتبة العمل منى الظاهري، عبر حسابها على "إنستغرام" وكتبت: "الكاتبة منى الظاهري.. من الكاتبات المهتمات بحقوق ومكانة المرأة فى المجتمع.. فكر متفتح مع وعي بأهمية دورها أيضاً كزوجة وأم، الباء تحتها نقطة مسلسل رمضان إن شاءالله".

ويضم المسلسل عددًا آخر من النجوم وهم إيمان السيد، جابر نغموش، ميرا طالب وآخرون.

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سوسن بدر بأكثر من وجه في دراما رمضان 2025

كما تشارك في المسلسل الكوميدي "الكابتن" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، وتدرو قصة المسلسل حول كابتن طيار يرتكب خطأ أثناء إحدى رحلاته الجوية خطأ غير مقصود يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويشكلون عليه ضغطاً كبيرًا في حياته حتى يقوم بتنفيذها.

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وأيضاً تشاركفي مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وتتمحور قصته حول مراسلة صحفية أجبرت على التقاعد والابتعاد عن مجال عملها لفترة بعد تعرضها لأزمة كبيرة في حياتها، لكنها تعود لممارسة المهنة من جديد بعد انتحار شقيقتها عبر عالم (الدارك ويب)، فتخوض رحلة محفوفة بالمخاطر داخل هذا العالم لاكتشاف أسراره ومخاطره.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».