فن ومشاهير

كيف ظهرت سوسن بدر على الملصق الدعائي لمسلسل الباء تحته نقطة؟

0 نشر
0 تبليغ

كيف ظهرت سوسن بدر على الملصق الدعائي لمسلسل الباء تحته نقطة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 08:55 مساءً - تشارك الفنانة سوسن بدر في عمل درامي خليجي بعنوان "الباء تحته نقطة" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، إذ حرصت على الترويج لهذا العمل من خلال نشر الملصق الدعائي له عبر صفحتها على "إنستغرام" والذي ظهرت عليه وهي ممسكة مكبر صوت وبجانبها عدد آخر من النجوم المشاركين معها في المسلسل من بينهم الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني، وعلقت بالقول "الباء تحتها نقطة .. تأليف منى الظاهري.. اخراج هبة الصياغ .. هانستناكم على تلفزيون أبو ظبى".

حالة إعجاب ورسالة

https://www.instagram.com/p/DGOFFpDNGOS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGOFFpDNGOS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DGOFFpDNGOS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي وقت سابق أبدت الفنانة سوسن بدر إعجابها بالحبكة الدرامية للمسلسل والتي تعتمد في ظاهرها على الجانب الكوميدي، ولكن في باطنها تحمل قضية ورسالة مهمة حول قضية محو الأمية في الإمارات، وذلك إبان أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، مع تركيز خاص على تعليم المرأة.إعجاب "سوسن" بقصة المسلسل جعلها توجه رسالة إشادة لكاتبة العمل منى الظاهري، عبر حسابها على "إنستغرام" وكتبت: "الكاتبة منى الظاهري.. من الكاتبات المهتمات بحقوق ومكانة المرأة فى المجتمع.. فكر متفتح مع وعي بأهمية دورها أيضاً كزوجة وأم، الباء تحتها نقطة مسلسل رمضان إن شاءالله".
ويضم المسلسل عددًا آخر من النجوم وهم إيمان السيد، جابر نغموش، ميرا طالب وآخرون.

https://www.instagram.com/p/DDwQLu1NRDd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDwQLu1NRDd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DDwQLu1NRDd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة ... فنانات مصريات يتواجدن في الدراما الخليجية الرمضانية.. تعرفوا إليهن

سوسن بدر بأكثر من وجه في دراما رمضان 2025

كما تشارك في المسلسل الكوميدي "الكابتن" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، وتدرو قصة المسلسل حول كابتن طيار يرتكب خطأ أثناء إحدى رحلاته الجوية خطأ غير مقصود يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويشكلون عليه ضغطاً كبيرًا في حياته حتى يقوم بتنفيذها.

https://www.instagram.com/p/DFnHhfKN2kz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFnHhfKN2kz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DFnHhfKN2kz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


وأيضاً تشارك سوسن بدر في مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وتتمحور قصته حول مراسلة صحفية أجبرت على التقاعد والابتعاد عن مجال عملها لفترة بعد تعرضها لأزمة كبيرة في حياتها، لكنها تعود لممارسة المهنة من جديد بعد انتحار شقيقتها عبر عالم (الدارك ويب)، فتخوض رحلة محفوفة بالمخاطر داخل هذا العالم لاكتشاف أسراره ومخاطره.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا