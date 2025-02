محامي بليك ليفلي يعلن عن تفاصيل جديدة بالقضية ضد جاستن بالدوني

بليك ليفلي تؤكد في شكواها تضرر ممثلات من سلوك جاستن بالدوني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 08:55 مساءً - أكّدت الممثلة الأمريكيةBlake Lively أن هناك ممثلتين لم تُعلنا عن هويتهما، تحدثتا عن سلوك الفنان الأمريكيوأنهما ستُدليان بشهادتهما في المحكمة.وكانت قد كشفت أحدث وثائق قضية بليك ليفلي ضد جاستن بالدوني، أن هناك اثنتين من زملائها ببطولة فيلم "It Ends with Us" قد وافقتا على الإدلاء بشهادتهما حول سلوك جاستن بالدوني معهما. وكانت قد تقدمت الفنانة الأمريكيةبشكوى ضد الممثل الأمريكي جاستن بالدوني في محكمة نيويورك الفيدرالية أمسِ الثلاثاء 18 فبراير الجاري.وكان قد أعلن فريقالقانوني عن أنهم لم يُعلنوا عن أسماء الشهود، وذلك لحمايتهم من التعرُّض لأي أذًى وسط حالة المُضايقات التي تُحيط بالقضية؛ مؤكدين أنه على الرغم من ذلك، أعلن الشهود أنهم سوف يعرضون اتصالاتهم ويقدمون وثائق تُساهم في القضية.وبحسب الشكوى التي تم تعديلها، وثّقت الفنانة بليك ليفلي والعديد من السيدات العاملات بموقع تصوير الفيلم، سلوك جاستن بالدوني تجاههن منذ مُنتصف عام 2023، حينما كان لايزال الفيلم بمرحلة الإنتاج.وجاء بشكوىأنها عاشت حالة من الخوف بسبب سلوك جاستن بالدوني غير اللائق، كما أضافت بشكواها، أن عضوة أخرى بفريق التمثيل أبلغت أيضاً عن مخاوفها بشأن سلوك جاستن. وفي وقت لاحق، كانت أخبرت ممثلة أخرى الفنانة بليك ليفلي بأنها تشعر بعدم الارتياح خلال التصوير. وأكّدت الشكوى بأن كلّ هذا تم توثيقه قبل عام تقريباً من عرض الفيلم.

محامو بليك ليفلي يؤكدون أن الشكوى تتضمن تفاصيل جديدة

وجاءت شكوى الممثلة الأمريكيةالمُعدلة كتحديث لدعواها الأصلية التي رفعتها في ديسمبر الماضي، ضد الممثل الأمريكي جاستن بالدوني وآخرين متورطين في فيلم It Ends With Us.وأكّد مُحاموأن النسخة الجديدة من الشكوى تقدّم أدلة إضافية مهمة، وتأكيداً لمزاعم الفنانة الأصلية، كما تتضمن اتصالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، وشهادة العديد من الشهود الآخرين.