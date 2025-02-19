كواليس رحلة فيلم المستعمرة بعد عرضه في مهرجان برلين السينمائي الدولي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 08:55 مساءً - في الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي، والتي انطلقت فعاليتها يوم 13 فبراير الحالي وتستمر حتى يوم 23 من نفس الشهر، شهد الفيلم المصري "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد عرضاً ناجحاً أمسِ الثلاثاء 18 فبراير؛ حيث نال إعجاب الجمهور والنقاد على حدٍ سواء، بحضور رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي، وسفير مصر بألمانيا الدكتور محمد البدري، والوزيرة المفوّضة السيدة يمنى عثمان، ومجموعة من صنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.
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وأضاف: "عرض الفيلم في مهرجان مهم كهذا والمنافسة في مسابقة جديدة، يشير إلى أننا كمجموعة حققنا رؤيتنا".
الفيلم من بطولة المواهب الناشئة: أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبدالهادي وعماد غنيم. مدير التصوير محمود لطفي. ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعاً جوليا. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم.
الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج هالة لطفي من شركة حصالة (القاهرة)، وإنتاج مشترك مع إتيان دو ريكود من شركة كاراكتير للإنتاج (باريس)، وقسمت السيد من شركة سيرا فيلمز جي إم بي إتش (برلين)، وART (جدة).
عاد فيلم المستعمرة إلى برلين بعد حصوله على تمويل من صندوق برلين السينمائي العالمي في عام 2022، وبالإضافة إليه، تلقّى المشروع دعماً من مجموعة من هيئات التمويل الدولية المرموقة، بما في ذلك مبادرة السيناريو والتطوير لصندوق هوبرت بالس التابع لمهرجان برلين السينمائي الدولي، إلى جانب مبادرة دعم الأقليات للإنتاج المشترك لـ هوبرت بالس بلس، ومعهد الدوحة السينمائي، والصندوق العربي للفنون والثقافة، وصندوق تنمية البحر الأحمر، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وصندوق سيني جونة التابع لمهرجان الجونة السينمائي.
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قصة الفيلموعقب العرض مباشرةً، دارت ندوة نقاشية مع مخرج العمل محمد رشاد، الذي استقبل احتفاء الجمهور وتفاعل مع أسئلتهم حول قصة الفيلم، وأماكن التصوير التي تركت انطباعاً جيداً لدى كلّ مَن شاهد الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية. تتمحور أحداثه حول شقيقين- حسام (23 سنة)، ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية؛ حيث عُرضت عليهما وظائف من قِبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل، كتعويض عن خسارتهما بدلاً عن رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدأ لديهما التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقاً، بدافع من قصة شاركها معهما شاب تُوفيّ والده في موقع بناء وضغطت الشركة على الأسرة للتنازل عن حقوقها مقابل عرض وظيفة بها.
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رحلة الفيلماستغرق العمل على فيلم "المستعمرة" خمس سنوات، كما أوضح المخرج محمد رشاد خلال الندوة؛ قائلاً: "إن رحلة الفيلم تمكنت من تحقيق طموحاتي، مثل اختيار ممثلين غير معروفين تماماً، وإشراك عمال حقيقيين في أدوار ومجموعات مهمة، كما صوّرتُ في مواقع حقيقية، والتقطت مشاهد في الإسكندرية تتطابق بشكل وثيق مع ما تخيلته، إلى جانب الأجواء الصناعية التي أجدها غنية فنياً".
وأضاف: "عرض الفيلم في مهرجان مهم كهذا والمنافسة في مسابقة جديدة، يشير إلى أننا كمجموعة حققنا رؤيتنا".
الفيلم من بطولة المواهب الناشئة: أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبدالهادي وعماد غنيم. مدير التصوير محمود لطفي. ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعاً جوليا. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم.
الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج هالة لطفي من شركة حصالة (القاهرة)، وإنتاج مشترك مع إتيان دو ريكود من شركة كاراكتير للإنتاج (باريس)، وقسمت السيد من شركة سيرا فيلمز جي إم بي إتش (برلين)، وART (جدة).
عاد فيلم المستعمرة إلى برلين بعد حصوله على تمويل من صندوق برلين السينمائي العالمي في عام 2022، وبالإضافة إليه، تلقّى المشروع دعماً من مجموعة من هيئات التمويل الدولية المرموقة، بما في ذلك مبادرة السيناريو والتطوير لصندوق هوبرت بالس التابع لمهرجان برلين السينمائي الدولي، إلى جانب مبادرة دعم الأقليات للإنتاج المشترك لـ هوبرت بالس بلس، ومعهد الدوحة السينمائي، والصندوق العربي للفنون والثقافة، وصندوق تنمية البحر الأحمر، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وصندوق سيني جونة التابع لمهرجان الجونة السينمائي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».