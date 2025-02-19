أحمد مكي في دور عاطفي جديد في رمضان 2025 بمسلسل "الغاوي"

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ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الكبير الذي حققه في تقديم الأدوار الكوميدية في مسلسل "الكبير"، يعود الفنان المصري أحمد مكي في رمضان 2025 لتقديم شخصية جديدة في مسلسل "الغاوي"، الذي يسلط الضوء على الدراما الشعبية.
يقدم مكي في العمل شخصية "شمس نصر العدوي"، الذي يمر بتجربة عاطفية صعبة بعد أن تتركه زوجته وتغادر، مما يضطره لتحمل مسؤولية رعاية ابنه.
المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد مكي كل من عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، وولاء الشريف، بالإضافة إلى نجم الراب أبيوسف. تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.
يُذكر أن آخر أعمال أحمد مكي في الدراما كان في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" الذي عرض في رمضان 2024.
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