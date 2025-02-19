أسماء مقدمي حفل الأوسكار الـ97 والإعلان عن تغييرات في برنامج الحفل

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت أكاديمية الأوسكار عن قائمة جديدة من النجوم الذين سيقدمون حفل جوائز الأوسكار الـ97 في 2 آذار المقبل، وضمت الأسماء كلًا من: ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي-روز ديب، سيلينا جوميز، جولدي هون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، جو ألوين، وستيرلينج ك.

براون.

كما كشفت الأكاديمية عن تغييرات في جدول الحفل، حيث لن يتضمن الحفل عروضًا حية للأغاني المرشحة هذا العام، وذلك بسبب حرائق لوس أنجلوس. وبدلاً من ذلك، سيُحتفل بفنون هذه الأغاني عبر قصص من الفرق المبدعة وراءها، الأكاديمية أيضًا أعلنت عن تمديد فترة التصويت إلى 17 كانون الثاني، وإلغاء حفل الغداء السنوي للمرشحين، مع الحفاظ على موعد الحفل في 2 آذار.

