هل وقع أحمد العوضي ضحية مقلب رامز جلال في برنامجه الجديد "رامز إيلون مصر" ؟

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل المصري أحمد العوضي صحة الأخبار التي إنتشرت حول مشاركته في مقلب رامز جلال في برنامجه الجديد لرمضان 2025 بعنوان "رامز إيلون مصر".

قال العوضي: "أحب ياسر جلال ورامز جلال، وما حدث في البرنامج لا يؤثر على العلاقة بيننا". وأضاف العوضي أنه يكنّ الكثير من الحب لياسر جلال ويعتبره مثل أخيه، موضحًا أن علاقتهما الشخصية قوية رغم أنهما لم يجتمعا في عمل فني من قبل. وعبّر عن إعجابه بياسر جلال قائلاً: "هو من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي، ويحب الخير لجميع زملائه".

في الوقت نفسه، نشر رامز جلال عبر حسابه على "إكس" بوستر برنامجه الجديد "رامز إيلون مصر"، معلقًا: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وكل سنة وأنتم طيبين. رامز إيلون مصر في رمضان 2025 على MBC مصر".

وكانت تصريحات أحمد العوضي في لقاء مع قناة "أبو ظبي" .

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