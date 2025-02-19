شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى وداليا مصطفى وأحمد شاكر عبد اللطيف بمهرجان العراق السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السجادة الحمراء للدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائى الدولى لأفلام الشباب اليوم الأربعاء حضور نجوم مصر لقاء الخميسى وداليا مصطفى وأحمد شاكر عبد اللطيف والمنتج محمد العدل وعدد من الإعلامين والصحفيين والنقاد المصريين ومنهم ناهد صلاح ورباب الشريف، فيما شهد حضور عدد من النقاد العراقيين منهم قيس قايم وعلاء مفرجي وغيرهم، فيما حضر عدد من قيادات وزارة الثقافة العراقية ووزارة الشباب والرياضة.

ويشهد المهرجان مشاركة مصرية مميزة من خلال عدد من الأفلام المصرية والحضور الفني الكبير، وتقام الدورة برئاسة الدكتور أحمد المُبرقع وزير الشباب والرياضة العراقى، وتحت إدارة الدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان.

ووقع اختيار المهرجان على عدد من الأفلام المصرية للمشاركة في المسابقات المختلفة بالمهرجان؛ حيث يشارك فيلم "جحر الفئران" للمخرج محمد السمان وفيلم "لأول مرة" للمخرج جون ساويروس ضمن عروض الأفلام الطويلة، وفي هذا الإطار سينعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم فيلم (لأول مرة) للجمهور العراقي بمشاركة مخرجه وفريق العمل على هامش المهرجان، تمهيدا لعرضه التجاري وتوزيعه في العراق، بخلاف مؤتمر صحفي أخر لفيلم جحر الفئران بحضور مخرجه محمد السمان.

كما يشارك كذلك في العروض الروائية فيلم "ليل العاشقين" للمخرج خالد غريب، ويشارك في عروض مسابقة الجمهور "نظرة خاصة" فيلم "أمانة بحر" للمخرجة هند سهيل وفيلم "فقدان" للمخرج رامي القصاب وفيلم "مادونا" للمخرج جون فريد.

ويستضيف المهرجان مجموعة مهمة من صانعي الأفلام والممثلين والمنتجين والإعلاميين من مصر والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وسوريا والمجر وبلغاريا ولبنان.



أحمد شاكر في مهرجان العراق السينمائي



داليا مصطفى في مهرجان العراق السينمائي



لقاء الخميسي في مهرجان العراق السينمائي



مهرجان العراق السينمائي



مهرجان العراق السينمائي



داليا مصطفى وأحمد شاكر عبد اللطيف والزميل على الكشوطي في مهرجان العراق السينمائي



داليا مصطفى وأحمد شاكر عبد اللطيف في مهرجان العراق السينمائي



جانب من مهرجان العراق السينمائي



