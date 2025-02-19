شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يكرم أسعد فضة ومريم سلطان بحفل افتتاح أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال حفل افتتاح الدورة 34 من أيام الشارقة المسرحية، الذى يقام فى الفترة من 19 حتى 26 فبراير، الفنان السورى القدير أسعد فضة، وذلك بعد حصوله على جائزة الشارقة للإبداع المسرحى العربى بدورتها 18، وكذلك قام بتكريم الفنانة القديرة مريم سلطان كأفضل شخصية محلية.

وكان قد حرص عدد من المسرحين العرب والمصريين على حضور المهرجان ومنهم من مصر المخرج الكبير عصام السيد، الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والفنان مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والدكتورة عبير فوزي أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور وليد شوشه عميد المعهد العالي للنقد الفني، والدكتورة داليا همام رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، والمخرج أحمد فؤاد، والناقد باسم صادق.

ومن العرب حضر الفنان السوري القدير أسعد فضة، والفنان الكويتي الكبير محمد المنصور، والكاتب فهد ردة الحارثي، والفنان منير العرقي رئيس مهرجان قرطاج المسرحي، والناقدة البحرانية زهراء المنصور؛ والفنان الإماراتي عبد الله راشد، والفنان حبيب غلوم.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.



حاكم الشارقة يكرم أسعد فضة