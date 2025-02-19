شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يشيع جو من البهجة والمرح داخل كواليس مسلسل شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت كاميرا ”الخليج 365” في رصد كواليس مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدى وإخراج سامح عبد العزيز والمقرر عرضة خلال شهر رمضان المقبل 2025.

وتشهد بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى الديكور الاساسى لمنزل الفنان محمد هنيدى بالمسلسل والذى يتم فيه تصوير معظم مشاهده بمصاحبة الفنانة سماء إبراهيم التي تجسد دور مقبولة زوجته بالعمل ويشيع النجم محمد هنيدى جو من البهجة والمرح والكوميديا داخل اللوكيشين ولم يكف الحاضرين عن الضحك سواء من رد فعل هنيدى أو من المشاهد الكوميدية التي يقدمها بالمسلسل، ومن المشاهد التي رصدتها كاميرا ”الخليج 365” ضمت هنيدى النجوم رضا حامد والفنانة سماء إبراهيم والفنانة ميرت الحريرى.

وتدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامى عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذى سيراه أو سيكتشفه وما الذى تغير طوال هذه السنوات.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سماء إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

ويعود محمد هنيدى إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعى، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.



من كواليس شهادة معاملة اطفال



من كواليس شهادة معاملة اطفال

الزميل عادل عبد الله ومحمد هنيدى



