يارا جبران لـ الخليج 365: أسباب جذبتني لـ ظلم المصطبة

هكذا ستظهر يارا جبران في مسلسل "ظلم المصطبة"

ملابس البطلات

https://www.instagram.com/p/DGBgP48s65d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGBgP48s65d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGBgP48s65d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:21 مساءً - عبّرت الفنانةعن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "ظلم المصطبة"، المقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني المنتظَر، وعن سبب انجذابها للعمل وأشياء أخرى تتعلق به. تواصلت معها «» هاتفياً للحديث عن هذه الأمور.وتحدّثت الفنانةفي تصريح خاص لـ«الخليج 365» عن الأسباب التي حمّستها للمشاركة والتواجُد في مسلسل "ة". في البداية أشارت إلى عاملين: الأول له علاقة بالشق أو السبب الفني والخاص بطاقم عمل المسلسل أو الـ"كاست" الخاص به؛ حيث قالت عنه: "بحب أشتغل معهم". أما العامل الآخر؛ فهو إعجابها الشديد بقصة وأحداث المسلسل؛ حيث انجذبت له أثناء قراءته على الورق، إلى جانب إعجابها بالدور الذي سوف تظهر به خلال أحداثه. منوّهة إلى أن الشخصية التي سوف تظهر بها خلال أحداث المسلسل، تدعى "رانيا" ومتزوجة من الفنان أحمد عزمي، الذي يشاركها في هذا العمل.واللافت في البرومو التشويقي لمسلسل "ظلم المصطبة" أو الملصقات الدعائية له، هو ظهور بطلاته بالحجاب، بمن فيهن "يارا"، إلى جانب عدد آخر من النجمات، وهن: بسمة وريهام عبد الغفور. وهنا أوضحتهذه النقطة، وهو أن بطلات العمل بمن فيهن هي، يقدمن نماذج لشخصيات تشبه إلى حدٍ ما، عدداً من السيدات اللواتي يتواجدن على أرض الواقع، ولكن بـ اختلاف الخط الدرامي لكلّ شخصية تقدّمها بطلات المسلسل.

يمكنكِ قراءة نيللي كريم تعتذر عن مسلسل ظلم المصطبة مع إياد نصار في رمضان 2025

مسلسل "ظلم المصطبة"

View this post on Instagram A post shared by Yara Goubran | يارا جبران (@yaragoubran)

مسلسل ظلم المصطبة، تدور أحداثه حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف، وتحديداً في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في مصر، ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة، أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد وتدمير العلاقات بينهم.ويشارك في بطولة العمل عددٌ آخر من النجوم، وهم: إياد نصار، ريهام عبد الغفور، بسمة، فتحي عبدالوهاب، دياب، وآخرون. والعمل من إخراج هاني خليفة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».