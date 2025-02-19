شاكيرا تستأنف حفلاتها الغنائية بعد تعرضها لوعكة صحية

شاكيرا تُشارك جمهورها ومُتابعيها صوراً من الحفل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:21 مساءً - عادت النجمة العالميةShakira لاستئناف جولتها العالمية، وذلك من خلال إحياءفي ليما بيرو، وذلك بعد إلغاء حفلها الأخير بسبب وعكة صحية أصابتها في المعدة.وكانت النجمة العالمية شاكيرا قد أحيت حفلاً غنائياً في ليما بيرو يوم الإثنين الماضي، وقد شاركت جمهورها ومُتابعيها عدداً من الصور للحفل، والذي اشتعلت أجواؤه بحماس الحضور مع أغانيها الشهيرة.وقد نشرت شاكيرا عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صوراً من الحفل وعلّقت عليها قائلة: "ما أجمل جمهوري البيروفي. كم من الحب والرعاية قدّموا لي. شكر كبير لـ بيرو العظيمة أنا أحبكم".

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شاكيرا تُعلن عن تعرُّضها لـ وعكة صحية

وكانت النجمة العالميةقد أعلنت منذ أيام عن تعرُّضها لوعكة صحية دخلت على أثرها إلى المستشفى؛ مما أدى إلى إلغاء الحفل، وذلك من خلال بيان نشرته عبْر حسابها الخاص بـ"X".وقالتفي البيان: "يؤسفني أن أبلغكم أنني اضطررت للذهاب إلى غرفة الطوارئ الليلة الماضية بسبب آلام في البطن، وأنا الآن في المستشفى، أخبرني أطبائي أنني لست مستعدة لتقديم حفل موسيقي الليلة".واختتمت البيان: "أنا حزينة جداً لعدم تمكُّني من الصعود على المسرح اليوم. لقد كنت متحمسة جداً وآمل أن ألتقي بجمهوري البيروفي العزيز مرة أخرى، آمل أن أكون في حالة أفضل غداً، وأن أتمكن من الخروج في أقرب وقت ممكن؛ حتى أتمكن من تقديم الحفل الذي أعددته لكم جميعاً. خطتي هي أن أقدّم هذا الحفل في أقرب وقت ممكن، يعمل فريقي والمنظم بالفعل على تحديد تاريخ جديد لإعلامكم به. شكراً لتفهمكم، أحبكم كثيراً".



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