حمادة هلال ينتقل بين الماضي والحاضر في المداح 5.. فما القصة؟

حمادة هلال يعود 100 سنة للوراء

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أحداث مستوحاة من وقائع حقيقية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:21 مساءً - يتواجد مسلسل "" للفنانفي منافساتللعام الخامس على التوالي؛ حيث يتم تقديم الموسم الخامس تحت عنوان: ""، وذلك بعدما حقق العمل نجاحاً كبيراً على مدار أربعة المواسم الماضية، وأصبح من علامات الدراما في شهر رمضان المُبارك خلال السنوات الأخيرة.وتشهد أحداث مسلسل "" إضافة العديد من الخطوط الدرامية، مع انضمام عدد من الفنانين الجدد لتجسيد الشخصيات التي تدخل في صراع مع صابر المداح. أما أبرز الأمور التي تشهدها الأحداث؛ فهو التنقل بين زمنين: الأول معاصر، وهو الطبيعي الذي يسير عليه العمل منذ الجزء الأول. أما الزمن الثاني؛ فسيكون بالعودة لأكثر من 100 سنة إلى الوراء، وتحديداً عام 1920 على الأحداث والزمنين مربوطان ببعضهما.يمكنكِ قراءة: أبرز ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2025تتواصل الأحداث في الموسم الخامس من "المداح" بإيقاع مُختلف ومشوّق، عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية؛ ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره؛ ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللواتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.وكان الفنان حمادة هلال قد تحدّث عبر بيان صحفي عن استمرار نجاح مسلسل "" لأربعة مواسم مُتتالية، وقال إنه شيء في مُنتهى الصعوبة، ومع كل موسم يزداد النجاح ويرتفع سقف التوقعات، ونجد أن كرم الله كان كبيراً فيزداد ارتباط الجمهور بالعمل. وقال إن الموسم الخامس، به الكثير من الجُهد والتعب، وسيلامس قلب وعقل المُشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية، بالإضافة للتناول الدرامي المُختلف.وأوضحأن هناك الكثير من الأحداث مستوحاة بالفعل من وقائع حقيقية؛ بل وأحياناً نقوم بتخفيف الحدث عند نقله درامياً. وأشار حمادة إلى أن هناك الكثير من النجوم انضموا لهذا الموسم، وهو ما أضاف مزيداً من التنوُّع والثراء في الشخصيات والمحاور، ومنهم النجمة غادة عادل التي شاركتني بطولة أول عمل سينمائي، وأنا سعيد بالعمل معها مُجدداً.وأكّدأن تيمة المُسلسل تتحمل المزيد من الأحداث والحلقات، والأمر يتوقف على مصداقية ما يتم تقديمه. وقال إن هناك الكثير من الرسائل الإيجابية داخل المُسلسل، يتم تمريرها بصورة غير مُباشرة، بهدف توعية المُشاهد المصري والعربي.يمكنكِ قراءة أيضاً بروموهات استثنائية للأعمال الدرامية الرمضانية: أسئلة محيرة تبحث عن إجاباتمسلسل "المداح– أسطورة العهد" من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، يسرا اللوزي، هبة مجدي، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، دارين حداد، تامر شلتوت، حنان سليمان، أحمد ماهر، محسن محيى الدين، محمد علي رزق، طارق النهري، حسني شتا، صبحي خليل. والعمل من تأليف أمين جمال. وإخراج أحمد سمير فرج. وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».