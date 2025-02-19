ما بين السخرية والانتقادات: هذا ما واجه نجوم دراما رمضان مع بدء الترويج لأعمالهم 

مي عمر تواجه منتقدي بوستر مسلسلها "إش إش": مجهود جماعي

السوشيال ميديا تضع عمرو سعد في مواجهة محمد رمضان

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

"حقيقة أم مزحة" ياسمين عبدالعزيز تحيّر جمهورها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:21 مساءً - بدأ عددٌ كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، الترويج لأعمالهم الدرامية التي سوف يخوضون بها الماراثون الرمضاني المنتظَر، والذي قارب على البدء، منهم مَن نشر الملصقات الدعائية، وآخرون اكتفَوا بالبرومو التشويقي للمسلسل. وأمام ذلك، البعض منهم واجه سهام نقد حادة. فنانون آخرون سخروا بطريقة غير مباشرة من ظاهرة أو "هوس" أرقام المشاهدات القياسية التي تحققها إعلانات المسلسلات خلال ساعات قليلة.البداية سوف تكون من خلال البوستر الرسمي لمسلسل"، والذي ظهر عليه عددٌ كبير للغاية من النجوم المشاركين به، هذا الأمر رفضه عددٌ من جمهور الدراما بحجة أن البوستر أو الملصق يجب ألّا يكون مزدحماً بهذا العدد من المشاركين بالعمل؛ لتبدأ حملات السخرية من البوستر على منصات السوشيال ميديا منها تعليق جاء كالتالي: "نسيوا يحطوا عمال البوفيه في البوستر". وهنا قررت بطلة المسلسل الفنانة مي عمر الرد على هذه الأمور مؤكدة على أن المسلسل قائم بالأساس على مجهود جماعي؛ حتى الذين قاموا بمشاهد قليلة منه.ووثّقت "مي" ردها بمنشور عبْر صفحتها على "فيسبوك" جاء كالتالي: "بالعكس، أنا لو أقدر أحط كل الناس اللي شاركوا في المسلسل؛ حتى ولو بدور مشهد أو مشهدين، هعمل كده؛ لأن أيّ حد شارك هو جزء من نجاح العمل".وتابعت: "وفي النهاية، المسلسل ده مجهود جماعي. بس للأسف إحنا مقيدين بعدد معين، ولو نقدر نحط كلّ الناس اللي اشتغلت، كنا عملنا كده. وبالمناسبة عامل البوفيه أهميته ما تقلش أبداً عن أيّ حد فينا؛ لأن ده عمل جماعي، وكلّ شخص ساهم فيه هو جزء من نجاحه".يغوص مسلسل "إش إش" للفنانة، في عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة خلال شهر رمضان 2025؛ حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، ويرصد العالَم المخفي لهذه المهنة، وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبْر إلقاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.ويشارك في مسلسل "إش إش" عددٌ آخر من النجوم، وهم: ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.أما الفنان عمرو سعد فقد قرر كسر حاجز الصمت؛ للرد على ادعاءات البعض، والتي تلمح لأنه يقوم بتقليد الفنان محمد رمضان في الأعمال التي ظهر بها؛ مستشهدين في ذلك ببرومو مسلسل عمرو سعد الجديد "" وجاء تعليق كالتالي: "كأني بتفرج على جعفر العمدة لمحمد رمضان"، "نفس الكادرات واللوكيشن اللي كان بيعملها محمد سامي في مسلسلات محمد رمضان".وجاء ردعلى كل هذه التشبيهات والمقارنات من خلال تسجيل صوتي ببرنامج et بالعربي، في البداية أشار إلى: "أن السبب وراء هذا الجدل، هو الحملات الإلكترونية مدفوعة الأجر، والتي وصفها بالكاذبة؛ لافتاً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن هذا الأمر؛ لكونه شخصاً قليل الحديث. والمقربون منه يعرفون ذلك".وأضاف: "أنه من الأشخاص الذين يرفضون الإشارة إلى نجاح حققه من قبلُ، أو نِسب مشاهدات مرتفعة؛ لأنه يحرص دائماً على مجهود الأشخاص الذين عملوا معه".واستطرد قائلاً: "ممكن يحصل تشويش على الأشخاص والأعمال، وده بقى حاجة غريبة ومريبة بعد تفشّي ظاهرة السوشيال ميديا".وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الجارحي أبوالعباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يتعرّض للظلم ويتم الزج به في السجن؛ ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.ويضم مسلسل "سيد الناس" كوكبة أخرى من النجوم، وهم: ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان وآخرون.يمكنكِ قراءة ياسر جلال متحمس لفهد البطل ويرحب بالتعاون مع أحمد العوضيأثارت النجمةجدلاً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلانها عن تحقيق برومو مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" المُنتظر عرضه في رمضان، لـ مليار مشاهدة خلال 24 ساعة و33 ثانية، وذلك وَفقاً لما نشرته عبْر صفحتها على "فيسبوك".هذا الرقم الكبير من المشاهدات أثار حيرة متابعيها، الذين تساءلوا عما إذا كانت تتحدث بشكل جاد أم تمزح، ولكن مع مرور الوقت اتضح أنها تمزح؛ بل وتسخر من المبالغة في الأرقام المعلنة من قِبل الفنانين والقائمين على الأعمال الرمضانية؛ خاصة عقب تفاعلها مع تعليقات متابعيها الذين سألوها عن صحة هذا الرقم.إذ حرَصت على الرد عليهم في التعليقات ومازحتهم، وقد استخدمت صورة للزعيم عادل إمام لتعبّر عن رد فعلها على أحد التعليقات. وجاءت بعض التعليقات على منشورها كالتالي: "ياسمين طلعت المسلسل ترند بالقلش مش بعدد المشاهدات والله حركة ذكية جدا".تظهر خلال أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" بشخصية "ليل" السيدة الثرية المتزوجة من يوسف (خالد سليم)، وتنفصل عنه بعد اكتشاف زواجه عليها سراً مع رقية العسكري (نيكول سابا)، وبعد انفصالها تدخل ياسمين في معارك مع طليقها وزوجته، ويساعدها فارس (كريم فهمي) الذي تدخل معه في علاقة عاطفية؛ فكيف ستكون نهاية هذه العلاقة مع توالي الحلقات.والعمل من بطولة عدد آخر من النجوم: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبدالخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين. من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري. وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»