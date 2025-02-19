إلغاء جميع الالتزامات الفنية لـ عبدالمجيد عبدالله فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:21 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدّر اسم الفنان عبد المجيد عبد الله ترند منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان الحساب الرسمي لـ"روتانا ميوزك" على "إنستغرام" عن تعرُّضه لوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي أدّى إلى إلغاء كافة التزاماته الفنية.
وجاء منشور صفحة "روتانا" كالتالي: "نظراً لتعرُّض الفنان عبد المجيد عبد الله لظرف صحي طارئ؛ فقد تقرر إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية. مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".
وكان من المقرر أن يحيي المطرب الخليجي يوم السبت المقبل، فعالية "ليلة الأسفار" احتفالاً بـ"يوم التأسيس السعودي 2025"، بجولة موسيقية مميزة تشمل الأغاني الوطنية.
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وجاء منشور صفحة "روتانا" كالتالي: "نظراً لتعرُّض الفنان عبد المجيد عبد الله لظرف صحي طارئ؛ فقد تقرر إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية. مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".
تمنيات بالشفاء العاجل لـ عبدالمجيد عبداللهولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قِبل جمهور ومحبي الفنان عبد المجيد عبد الله؛ حيث تمنّى الجميع له أن يجاوز وعكته الصحية ويتعافى منها سريعاً، ويعود لمزاولة نشاطه الفني: "الله يشفيه ويعافيه، وترجع لفنك في أقرب وقت".
https://www.instagram.com/p/DGOWpfQCp7F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGOWpfQCp7F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGOWpfQCp7F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وكان من المقرر أن يحيي المطرب الخليجي يوم السبت المقبل، فعالية "ليلة الأسفار" احتفالاً بـ"يوم التأسيس السعودي 2025"، بجولة موسيقية مميزة تشمل الأغاني الوطنية.
يمكنكِ قراءة عبدالمجيد عبدالله يصنع التاريخ: أول فنان عربي في أول سلسلة تُطلقها "بيلبورد العالمية"
حفل غنائي سابقيُذكر أن عبد المجيد عبد الله قدّم حفلاً غنائياً ناجحاً بـدولة الإمارات العربية المتحدة في أول فبراير الحالي، ضمن فعاليات "أمسيات كافد"، وقدّم "عبد المجيد" العديد من أغانيه المتنوّعة، سواء الجديدة أو القديمة، والتي أدخلت جمهور الحفل في حالة طربية مميزة. ووثّق النجم عبد المجيد عبد الله وقتها، لقطات من هذا الحفل، من خلال مقطع فيديو بثّه عبْر صفحته على "إنستغرام".
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A post shared by عبدالمجيد عبدالله (@abdulmajeedabdullah)
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وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»