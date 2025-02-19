إلغاء جميع الالتزامات الفنية لـ عبدالمجيد عبدالله فما القصة؟

تمنيات بالشفاء العاجل لـ عبدالمجيد عبدالله

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حفل غنائي سابق

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:21 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدّر اسم الفنانترند منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان الحساب الرسمي لـ"روتانا ميوزك" على "إنستغرام" عن تعرُّضه لوعكة صحية مفاجئة، الأمر الذي أدّى إلى إلغاء كافة التزاماته الفنية.وجاء منشور صفحة "روتانا" كالتالي: "‏نظراً لتعرُّض الفنان عبد المجيد عبد الله لظرف صحي طارئ؛ فقد تقرر إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية. مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قِبل جمهور ومحبي الفنان عبد المجيد عبد الله؛ حيث تمنّى الجميع له أن يجاوز وعكته الصحية ويتعافى منها سريعاً، ويعود لمزاولة نشاطه الفني: "الله يشفيه ويعافيه، وترجع لفنك في أقرب وقت".وكان من المقرر أن يحيي المطرب الخليجي يوم السبت المقبل، فعالية "ليلة الأسفار" احتفالاً بـ"يوم التأسيس السعودي 2025"، بجولة موسيقية مميزة تشمل الأغاني الوطنية.يمكنكِ قراءة عبدالمجيد عبدالله يصنع التاريخ: أول فنان عربي في أول سلسلة تُطلقها "بيلبورد العالمية"يُذكر أنقدّم حفلاً غنائياً ناجحاً بـدولة الإمارات العربية المتحدة في أول فبراير الحالي، ضمن فعاليات "أمسيات كافد"، وقدّم "عبد المجيد" العديد من أغانيه المتنوّعة، سواء الجديدة أو القديمة، والتي أدخلت جمهور الحفل في حالة طربية مميزة. ووثّق النجموقتها، لقطات من هذا الحفل، من خلال مقطع فيديو بثّه عبْر صفحته على "إنستغرام".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»