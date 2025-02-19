سينتيا إيريفو إمرأة تجسد دور المسيح .. وموجة غضب عالمية

ميرنا وليد - بيروت - ستلعب الممثلة والمغنية البريطانية سينتيا إيريفو دور السيد يسوع المسيح في إنتاج جديد لـJesus Christ Superstar هذا الصيف في لوس أنجلوس - مما أثار سيلًا من ردود الأفعال المعارضة ومنها المؤيدة لفكرة أن تجسد إمرأة دور السيد المسيح.



الممثلة، البالغة من العمر 38 عامًا، أعلنت عن دورها في العرض الموسيقي لأندرو لويد ويبر وتيم رايس والذي سيتم عرضه في Hollywood Bowl في الفترة من 1 آب/أغسطس إلى 3 آب/أغسطس.

ومن بين التعليقات المعارضة التي وردت أن هذه الفكرة شيطانية وأنها هرطقة لاهوتية كما عبّر البعض عن صدمتهم بالفكرة وأن الأمر فيه سخرية من السيد المسيح.

وأيضاً من بين التعليقات :"هذا كفر. يسوع المسيح ليس امرأة"، "أشعلي النار في أموالك يا شركة الإنتاج"، "يجب أن تكون سينتيا أكثر حذراً بشأن الأدوار التي تحصل عليها. هذا عدم احترام".

ومن بين التعليقات المؤيدة المستفزة للمعارضين :"هنا يأتي المحافظون في السلاح لأن مشاعرهم مجروحة لأن شخصًا ما لا يلعب نسختهم من يسوع"، "هذا سوف يغضب الكثير من الناس، وأنا هنا من أجل ذلك."