أورتيغا يفجع بوفاة والده وهذا موعد إستقبال التعازي

ميرنا وليد - بيروت - يستعد فنان المهرجانات المصري أورتيغا لإستقبال عزاء والده الراحل مساء اليوم بعد صلاة المغرب في عزبة النخل بمنطقة العصارة التابعة لـ حلوان، وأعلن أورتيغا عن وفاة والده عبر حسابه، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله".



وكان أورتيجا قد كشف مؤخراً عن تدربه على فنون التمثيل على يد المخرج الكبير علي بدرخان، مؤكداً أنه تعلم الكثير من هذه التجربة، ويتمنى تقديم أدوار تمثيلية بجانب الغناء في المستقبل.

أحمد متولي مصطفى، المعروف باسم "أوكا"، هو مغني شعبي مصري، بدأ حياته في مجال كرة القدم وترك التعليم في المرحلة الإعدادية. دخل عالم الغناء عن طريق الصدفة عندما التقى مع المطرب الشعبي "أوكا"، حيث بدأا معاً بغناء الراب. وبعد ذلك، تحولا إلى غناء نوع موسيقي جديد يسمى "المهرجانات".