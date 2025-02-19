فيديو وهمي يورط أحمد فهمي.. والاخير يطالب بالرقابة على الذكاء الإصطناعي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري أحمد فهمي إعتزامه إتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد التطبيقات الإلكترونية، بسبب إستخدام صورته في مقطع تم إنشاؤه بالذكاء الإصطناعي للترويج للتطبيق دون موافقته، وإنتشر الفيديو على نطاق واسع، ما دفع فهمي للتوضيح بأن المقطع مفبرك، معتبرًا أن إستغلال التكنولوجيا بهذا الشكل يمثل انتهاكًا لحقوقه الشخصية والمهنية.

كما شدد على أهمية الرقابة على استخدام الذكاء الإصطناعي في الدعاية، خاصة بعد ردود الفعل الغاضبة من المتابعين الذين رأوا في الأمر تحذيرًا من خطورة هذه التقنية في الترويج المضلل.

من ناحية أخرى، يشارك أحمد فهمي في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "في لحظة"، إلى جانب ميرنا نور الدين، حيث تدور القصة حول "سيف" و"فريدة"، اللذين يجدان نفسيهما في مواجهة تحديات غير متوقعة، وسط مشاعر متضاربة بين الثقة والخيانة، بينما يمكن للحظة واحدة أن تغيّر مصيرهما، يشارك في العمل أيضًا إدوارد، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، وأحمد ماجد، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.