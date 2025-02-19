شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد رشاد: سعيد بردود الفعل بعد عرض المستعمرة بـ برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج محمد رشاد، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن سعادته بعد عرض فيلمه المصرى المستعمرة "Al mosta'mera"، الذى يشارك ضمن مسابقة Perspectives الجديدة فى مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ75، حيث صرح قائلا: "أنا سعيد بعرض الفيلم، خاصة أن ردود الفعل كانت جيدة جدا، وكانت القاعة ممتلئة، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من المشاهدين الذين يريدون مشاهدة العمل أمام صالة العرض، الذين تساءلوا حول المواعيد الأخرى للعرض".



المخرج محمد رشاد

وعقب العرض مباشرةً دارت ندوة نقاشية مع المخرج محمد رشاد، الذى استقبل احتفاء الجمهور وتفاعل مع أسئلتهم حول قصة الفيلم وأماكن التصوير التى تركت انطباعًا جيدًا لدى كل من شاهد الفيلم.

فيلم المستعمرة مستوحى من أحداث حقيقية، وتتمحور أحداث الفيلم حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلًا من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدأ لديهما التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

بدافع من قصة شاركها معه شاب توفيّ والده في موقع بناء وضغطت الشركة على الأسرة للتنازل عن حقوقها مقابل عرض وظيفة بها، وجد رشاد - وهو من مواليد الإسكندرية وعمل والده في مصانع النسيج لأكثر من أربعة عقود - القصة فرصة قيمة لإلقاء الضوء على قضايا السلامة السائدة في بعض المصانع والممارسات غير القانونية التي تستخدمها الإدارة أحيانًا.