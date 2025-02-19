شكرا لقرائتكم خبر عن برادى كوربيت مخرج فيلم The Brutalist: لم أتقاضى أي أموال من أرباح العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برادي كوربيت، مخرج فيلم The Brutalist، في مقابلة جديدة أنه لم يجنِ أي أموال من الفيلم الذي نال استحسان النقاد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

كان فيلم The Brutalist، الذي وصل إلى دور السينما الشهر الماضي، يكتسح دائرة الجوائز هذا العام، وفاز مؤخرًا بالعديد من الجوائز بما في ذلك أفضل مخرج وأفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "البافتا".

كما رشح الفيلم الملحمي The Brutalist للفوز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل، ومع ذلك، على الرغم من استحسان الفيلم ونجاحه، يبدو أن الفيلم لم يحقق أي أموال لصانعي الأفلام.

في أحدث مقابلة أجراها أشار كوربيت أن فيلم The Brutalist - وفيلمه السابق Vox Lux لعام 2018 - جعلاه وزوجته وشريكته الإبداعية مونا فاستفولد "دون أموال"، مضيفًا أنه "أخرج مؤخرًا ثلاثة إعلانات في البرتغال" والتي تمثل "المرة الأولى التي أربح فيها أي أموال منذ سنوات".

عندما سأله المضيف مارك مارون عما إذا كان يتحدث مجازيًا، أكد كوربيت ادعاءاته قائلا: " كان علينا أن نعيش على راتب من ثلاث سنوات مضت".