شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عالمى أول ناجح للفيلم المصرى المستعمرة بحضور حسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفيلم المصرى المصرى المستعمرة "Al mosta'mera"، الذى يشارك ضمن مسابقة Perspectives الجديدة فى مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ75، للمخرج محمد رشاد، عرضًا ناجحًا أمس الثلاثاء 18 فبراير الجارى، حيث نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، بحضور رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي، وسفير مصر بألمانيا الدكتور محمد البدري، والوزيرة المفوضة يمنى عثمان، ومجموعة من صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

وعقب العرض مباشرةً دارت ندوة نقاشية مع المخرج محمد رشاد، الذي استقبل احتفاء الجمهور وتفاعل مع أسئلتهم حول قصة الفيلم وأماكن التصوير التي تركت انطباعًا جيدًا لدى كل من شاهد الفيلم.

فيلم المستعمرة مستوحى من أحداث حقيقية، وتتمحور أحداث الفيلم حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلًا من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدأ لديهما التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

بدافع من قصة شاركها معه شاب توفيّ والده في موقع بناء وضغطت الشركة على الأسرة للتنازل عن حقوقها مقابل عرض وظيفة بها، وجد رشاد - وهو من مواليد الإسكندرية وعمل والده في مصانع النسيج لأكثر من أربعة عقود - القصة فرصة قيمة لإلقاء الضوء على قضايا السلامة السائدة في بعض المصانع والممارسات غير القانونية التي تستخدمها الإدارة أحيانًا.



المخرج محمد رشاد



صناع وأبطال فيلم المستعمرة مع النجم حسين فهمى وسفير مصر فى مهرجان برلين