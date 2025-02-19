شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد مطرب المهرجانات أورتيجا بعد صلاة المغرب بعزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطرب المهرجانات أورتيجا لاستقبال عزاء والده مساء اليوم بعد صلاة المغرب فى عزبة النخل بمنطقة العصارة التابعة لـ حلوان.

وأعلن مؤدي المهرجانات أورتيجا عن وفاة والده، عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث كتب أورتيجا تعليقا عبر صورة، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله".

وكان كشف مطرب المهرجانات أورتيجا الأيام الماضية، عن تدربه على أداء التمثيل على يد المخرج الكبير علي بدرخان، قائلا: "قدمت عددا من الأفلام والتجارب السابقة وكنت أغني مهرجانات، وعددا من الأغاني، وبعدها ذهبت إلى المخرج علي بدرخان وتدربت على يديه".

وأضاف أورتيجا، خلال حواره مع الاعلامي عمرو الليثي، خلال سهرة خاصة في ليلة رأس السنة على قناة الحياة، أنه استفاد كثيرا من المخرج على بدرخان وتعلم فنون التمثيل، مضيفا: "أتمنى أن أقدم العديد من الأدوار فى أعمال فنية ومش شرط أنى أكون مغنى".