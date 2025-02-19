هذا ما كشفته نوال الزغبي عن ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اليوم معلومة جديدة عن ألبومها المقبل وذلك من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث قالت أن ألبومها يتألف من 10 أو 12 أغنية.



وكانت قد كشفت الزغبي، عن عدد أغنيات ألبومها الجديد، مشيرة إلى أنه يحتوي على 3 أغنيات باللهجة المصرية و 3 أغنيات باللهجة اللبنانية.

وكتبت نوال الزغبي، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "صار جاهز بالألبوم ٣ اغنيات باللهجة المصرية و٣ باللهجة اللبنانية Can’t wait".

متابعو نوال الزغبي إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها: "أنا متأكد و كلي ثقة بنوال انو هيدا الالبوم راح يكون بمثابة رد على كل متطاول ونوال بعرفها بتعشق التحدي وفالها النجاح و نكسر الدني بالألبوم"، "متحمسة وواثقة رح يكون ألبوم حلو ويضاف لسلسلة نجاحاتك"، "في اغنية دراما؟ يعطيكي العافية، الحماس مليون. بدنا وحدة عراقية"، وغيرها.

