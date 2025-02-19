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بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة

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  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 1/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 2/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 3/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 4/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 5/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 6/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 7/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 8/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 9/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 10/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 11/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 12/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 13/14
  • بياريت قطريب تمضي وقتها في أرز لبنان وتنشر هذه الصور الرائعة 14/14

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية بياريت قطريب مجموعة من الصور على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي للأوقات التي قضتها في أرز لبنان، وكتبت قطريب تعليقاً:"لبناني الجميل".

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قطريب كانت قد شاركت مؤخراً في مسلسل "مش مهم الإسم"، من خلال شخصية "زويا"، المسلسل رومانسي كوميدي عصري، يتألف من 15 حلقة، من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج ليال م. راجحة، إنتاج الصباح إخوان.
ويشارك في بطولة مسلسل "مش مهم الإسم" إلى جانب الممثل السوري معتصم النهار، الممثلة الأردنية أندريا طايع، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "مدرسة الروابي"، والممثلين أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس ونيبال عرقجي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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