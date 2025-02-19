"وش سعد".. دراما إماراتية مصرية في رمضان 2025 - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يشهد موسم رمضان 2025 عرض مسلسل "وش سعد"، وهو أول إنتاج درامي مشترك بين الإمارات ومصر، مقدمًا قصة كوميدية اجتماعية تمزج بين الثقافتين المصرية والخليجية.
تدور الأحداث حول رجل أعمال إماراتي، يؤدي دوره أحمد صالح، يصل إلى القاهرة في رحلة عمل، لكن حادثًا غير متوقع يغيّر مسار حياته، ليجد نفسه في إحدى الحارات الشعبية، حيث يواجه مواقف كوميدية تكشف الفروقات والتشابهات بين المجتمعين بأسلوب فكاهي، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين، منهم من الإمارات: أحمد صالح، محمد عبدالعزيز الملا، وحصة الفلاسي، ومن مصر: آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، وغيرهم، ليشكل المسلسل تجربة درامية جديدة تجمع بين ثقافتين في عمل واحد.
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