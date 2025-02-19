انطلاق قمة IAAPA الشرق الأوسط ٢٠٢٥ باستعراض أحدث الابتكارات التي تسهم في تطوير القطاع

انطلقت يوم (الثلاثاء) في مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي فعاليات قمة IAAPA الشرق الأوسط ٢٠٢٥، التي تُعقد للمرة الثانية في المملكة، بالتعاون بين المنظمة الدولية لمدن الملاهي والوجهات الترفيهية (IAAPA) و”موسم الرياض”، وسط حضور بارز من قادة صناعة الترفيه والخبراء الدوليين.

وافتتحت القمة بكلمة للأستاذ مهند العباد، نائب الرئيس التنفيذي لتحفيز الاستثمار وتطوير الأعمال في الهيئة العامة للترفيه، الذي أكد على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في صناعة الترفيه واستضافة الفعاليات العالمية، مشيرًا إلى أن “هذه القمة تمثل فرصة استثنائية لتبادل الأفكار والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات التي تسهم في تطوير قطاع الترفيه، الذي أصبح اليوم أحد أهم روافد الاقتصاد ومحفزًا للإبداع والاستثمار”.

وأضاف: “يفخر موسم الرياض بدعم هذه القمة التزامًا بتحفيز الإبداع، واستقطاب الخبرات العالمية، وتقديم تجارب غير مسبوقة تعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للترفيه والسياحة. ونتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز الشراكات، واستكشاف فرص جديدة، وطرح رؤى مبتكرة تساهم في تطور القطاع، لأن التعاون والتكامل بين الجهات المعنية هو السبيل لمواصلة النجاح.”

وشهد اليوم الأول من القمة جلسات حوارية ناقشت الفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الترفيه بالمملكة، حيث أكد الخبراء أن السعودية بفضل رؤية السعودية ٢٠٣٠ والمشاريع الترفيهية الكبرى، أصبحت محركًا رئيسيًا في تطور القطاع عالميًا. وأشاد جاكوب وال، الرئيس التنفيذي لـ IAAPA، بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة قائلًا: “السعودية تُظهر ذكاءً استثنائيًا في تطوير قطاع الترفيه، ونحن فخورون بالشراكة مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه لاستضافة هذا الحدث العالمي”.

وفي أولى جلسات القمة “التكامل العالمي: الابتكار والنمو في معالم الجذب بالشرق الأوسط وأوروبا”، أوضح مايكل كريفت فون بايرن، المدير العام لرولانتيكا، أن الشباب السعودي المبدع يشكل عنصرًا رئيسيًا في تطوير قطاع الترفيه، مستشهدًا بمشاريع مثل بوليفارد وورلد التي تمزج بين التجارب التراثية والعصرية، كما أشار إلى أن المملكة توفر بيئة استثمارية واعدة تدعمها شراكات استراتيجية قوية مع علامات تجارية عالمية.

وأكدت ستيفاني سمعان من مجموعة بوسطن الاستشارية أن “المملكة تمتلك فرصًا استثمارية هائلة في قطاع الترفيه، مستفيدة من مجتمعها الحيوي وشبابها الطموح، والمشاريع الكبرى التي نراها اليوم ما هي إلا دليل على النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع، وما زالت الفرص مفتوحة لمزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية”.

وتناولت جلسة “قوة الأفراد: مواجهة تحديات الموارد البشرية في صناعة الترفيه في السعودية” أهمية تنمية الكوادر الوطنية، حيث أكد هشام العلي، نائب الرئيس للموارد البشرية في سيكس فلاجز القدية، أن “السعوديون بطبيعتهم يتمتعون بروح الضيافة، وهي من أهم المهارات التي نبحث عنها في قطاع الترفيه”، مشيرًا إلى الدور المهم للبرامج التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه لتأهيل الكوادر المحلية، مثل برنامج “صناع السعادة” وبرنامج “زمالة الترفيه”.

أما جلسة “تجربة العملاء: الحدود الأخيرة في تمييز السوق”، فقد ركزت على أهمية تجربة الزائر في قطاع الترفيه، حيث شدد داريل مايكل سبيتش، المدير التنفيذي لـ SEVEN، على أن “المملكة لديها أعظم تجربة عميل يمكن أن يحظى بها أي زائر، لأن الحفاوة السعودية متجذرة في كل السكان المحليين”، مضيفًا أن بساطة وسلاسة التجربة الترفيهية أمر حاسم في تحقيق رضا الزوار.

واختتمت جلسات اليوم الأول بجلسة حوارية بعنوان “المرأة ودورها في تطوير صناعة الترفيه في الشرق الأوسط”، تناولت دور قيادة المرأة في تعزيز بيئات العمل، وتحفيز الابتكار، وتطوير القطاع. وشارك في الجلسة نخبة من القيادات النسائية في قطاع الترفيه، مقدمين رؤى ملهمة حول بناء الثقة، وتحفيز الفرق، والتكيف مع التغيرات بمرونة.

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وعلى هامش القمة، انطلقت فعاليات المعرض المصاحب الذي يسلط الضوء على أحدث التقنيات في قطاع الترفيه، بمشاركة نحو ٦٠ شركة عالمية ومحلية تعرض حلولًا متطورة في مجالات الألعاب الترفيهية والتجارب التفاعلية والتقنيات الرقمية.

وتتضمن القمة غداً مزيدًا من الجلسات التي تبرز التحول الكبير الذي تشهده المملكة، وترسخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة الترفيه.