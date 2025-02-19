شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم خياطة في مصنع ملابس بمسلسل إخواتي رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة نيللي كريم الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل إخواتي الذي يجمعها بروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وتجسد خلال أحداثه دور سهى، التي تعمل خياطة في مصنع ملابس، وهدفها الأساسي خلال الأحداث جني المال.

ويقوم ببطولة مسلسل إخواتي كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

وتدور الأحداث في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة.

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم في الدراما مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي فى موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.