شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "لأول مرة" يشارك فى مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم "لأول مرة" في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب، والذي تقام فعالياته في الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري، الفيلم من بطولة تارا عماد، وعمر الشناوي ومن إخراج جون إكرام.

ويقدم الفيلم تجربة سينمائية مثيرة تتناول الصراعات النفسية والدرامية التي تنشأ في العلاقات الزوجية.

تدور أحداث الفيلم حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

يذكر أن فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة.