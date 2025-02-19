هنا الزاهد تثير الجدل بتصريحاتها حول الاعتزال والحجاب

هنا الزاهد والاعتزال

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:35 مساءً - تصدر اسم الفنانةترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة على برنامج mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج.أثارت هنا الزاهد حالة من الجدل حول إمكانية ارتدائها الحجاب في المستقبل، وقالت أنها قد تتخذ هذا القرار بشكلٍ فعلي في المستقبل، لكنها وقتها سوف تعتزل التمثيل نهائياً وتبتعد تماماً عن كل مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها كانت تفكر بشكلٍ جدي في ارتداء الحجاب في مرحلة الثانوي لكن والدتها رفضت تماماً أن تخوص هذه التجربة.خلال الحلقة تم عرض فيديو مصمّم بتقنية الذكاء الاصطناعي للفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وصفته بوالدها بعد أن عاشت معه 13 عاماً خلال زواجه من والدتها السيدة شيرين المنزلاوي، ووقتها لم تتمالك دموعها وأكدت أنه كان مقرباً منها وكانت تحكي له الكثير من تفاصيل عن حياتها وتستفيد من خبراته. وقالت أنه في آخر لقاء لهما قبل وفاته كان يشعر بالخوف عليها، وطالبت الجميع بالدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه.قدمت الفنانةالدراما الاجتماعية النفسية خلال مسلسل "إقامة جبرية" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل طبيبة صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وتتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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