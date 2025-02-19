قرار قضائي جديد بحق "دكتور فود" بتهمة المـ ـخدرات

ميرنا وليد - بيروت - أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، قراره الظني الجديد بحق رجل الأعمال اللبناني جورج حنا ديب المعروف بـ "دكتور فود"، بقضية المخدرات.

وجاء في القرار، اعتبار أعمال المدعى عليهم بينهم جورج حنا ديب، من نوع الجنايتين المنصوص عنهما في قانون المخدرات.

وأحال الدغيدي المدعى عليهم وبينهم ديب إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان للمثول أمامها.

وكان إدعى قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، على جورج حنا ديب الملقب بـ"دكتور فود"، بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وتهريبها، عملاً بالمادّة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تجيز لقاضي التحقيق الادّعاء على المشتبه به، لتعود بعدها زوجته شروق صان شاين بالمطالبة بالإفراج عنه، مشيرة إلى أن إبنهما "حنا" لم يره منذ مدة.

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