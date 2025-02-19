ميرنا وليد - بيروت - شاركت المخرجة السورية رشا شربتجي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لكلبتها "ميني".

وظهرت رشا في مقطع الفيديو وهي تبكي متأثرة بحالة كلبتها الصحية، إذ تعرضت الكلبة لوعكة صحية اضطرت بسببها للخضوع لعملية جراحية، ما أثار خوف رشا التي ظهرت في الفيديو وهي تقرأ القرآن على نية شفاء الكلبة.

وأرفقت رشا الفيديو بتعليق، كشفت فيه تفاصيل حالةالكلبة الصحية، إذ كتبت فيه: "دائماً بالحب بيكون الشفاء أسرع، ميني هيّ قطعة من قلبي وتعرّضتْ لمشكلة صحية صعبة احتاجت بسببها لعملية جراحية فورية، كنت كتير خايفة عليها، بس الحمدلله نجحِتْ العملية وهلأ صارت بألف خير".

كانت هذه تفاصيل خبر رشا شربتجي تثـ ـير الجدل بقراءتها القرآن على نية شفاء كلبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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