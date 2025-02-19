هيفا وهبي تنعى أمل الطائر بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الشاعر المصري الراحل أمل الطائر، حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، فقدنا المبدع أمل الطائر الذي ترك بصمته المميزة في عالم الشعر الغنائي.

نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأتقدم بأحر التعازي لأسرته ومحبيه".

في رصيد الشاعر ما يزيد عن 1000 أغنية، إذ كان من أفضل كتّاب الأغاني، ومن بين الفنانين الذين غنوا من كلماته، الفنان المصري حكيم بأغنيات "افرض والسلام عليكوا ونار، نظرة، بيني وبينك الحق عليه، أبوسه".

كما غنى من كلمات أمل الطائر الفنانون محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفا وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم.