ألفريد مساعد باتمان لم يكن كما إعتدنا عليه..وهذا هو أساس الشخصية

ميرنا وليد - بيروت - تم تقديم شخصية ألفريد بينيورث في الأصل كشخصية كوميدية عندما ظهر لأول مرة في مجلات الكوميك الخاصة بـ باتمان رقم 16 وذلك في عام 1943.



و على عكس الشخصية النحيفة والمتطورة والتكتيكية الذي نعرفها اليوم في أفلام باتمان الشهيرة، كان ألفريد يعاني من زيادة الوزن والتلعثم في ظهوراته المبكرة، و تم تصميم شخصيته الأصلية على غرار الممثلين الكوميديين البريطانيين في ذلك الوقت، و خاصة النجم العالمي الراحل نايجل بروس، الذي لعب دور الدكتور واتسون في أفلام شارلوك هولمز الشهيرة في فترة الأربعينيات.

