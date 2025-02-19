ألفريد مساعد باتمان لم يكن كما إعتدنا عليه..وهذا هو أساس الشخصية

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ميرنا وليد - بيروت - تم تقديم شخصية ألفريد بينيورث في الأصل كشخصية كوميدية عندما ظهر لأول مرة في مجلات الكوميك الخاصة بـ باتمان رقم 16 وذلك في عام 1943.
و على عكس الشخصية النحيفة والمتطورة والتكتيكية الذي نعرفها اليوم في أفلام باتمان الشهيرة، كان ألفريد يعاني من زيادة الوزن والتلعثم في ظهوراته المبكرة، و تم تصميم شخصيته الأصلية على غرار الممثلين الكوميديين البريطانيين في ذلك الوقت، و خاصة النجم العالمي الراحل نايجل بروس، الذي لعب دور الدكتور واتسون في أفلام شارلوك هولمز الشهيرة في فترة الأربعينيات.
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