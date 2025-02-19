شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن في زيارة للمتحف العراقي على هامش مهرجان أفلام الشباب والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المتحف الوطني العراقي، الوفد المصري المشارك في الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب التى تقام بداية من اليوم وحتى 22 فبراير الجاري بمدينة بغداد، حيث ضم الوفد النجمة لقاء الخميسي وأحمد شاكر عبد اللطيف والمنتج محمد العدل وعدد من الإعلاميين والصحفيين والنقاد ومنهم ناهد صلاح ورباب الشريف.

ويشهد المهرجان مشاركة مصرية مميزة من خلال عدد من الأفلام المصرية والحضور الفني الكبير، وتقام الدورة برئاسة الدكتور أحمد المُبرقع وزير الشباب والرياضة، وتحت إدارة الدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان.

ووقع اختيار المهرجان على عدد من الأفلام المصرية للمشاركة في المسابقات المختلفة بالمهرجان؛ حيث يشارك فيلم "جحر الفئران" للمخرج محمد السمان وفيلم "لأول مرة" للمخرج جون ساويروس ضمن عروض الأفلام الطويلة، وفي هذا الإطار سينعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم فيلم (لأول مرة) للجمهور العراقي بمشاركة مخرجه وفريق العمل على هامش المهرجان، تمهيدا لعرضه التجاري وتوزيعه في العراق، بخلاف مؤتمر صحفي أخر لفيلم جحر الفئران بحضور مخرجه محمد السمان.

كما يشارك كذلك في العروض الروائية فيلم "ليل العاشقين" للمخرج خالد غريب، ويشارك في عروض مسابقة الجمهور "نظرة خاصة" فيلم "أمانة بحر" للمخرجة هند سهيل وفيلم "فقدان" للمخرج رامي القصاب وفيلم "مادونا" للمخرج جون فريد.

يستضيف المهرجان مجموعة مهمة من صانعي الأفلام والممثلين والمنتجين والإعلاميين من مصر والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وسوريا والمجر وبلغاريا ولبنان.



مهرجان العراق السينمائي



الوفد المصري في مهرجان العراق السينمائي



الوفد المصري



مهرجان العراق السينمائي الدولي



وفد مصر في مهرجان العراق