شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامي تشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض "فومكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مدينة الإنتاج الإعلامي في المنتدي السعودي للإعلام بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما تشارك أيضا في المعرض المصاحب له "فومكس مستقبل الإعلام"، والمقام في العاصمة الرياض.

وتقدم المدينة من خلال جناحها المميز مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل الإستوديوهات المجهزة بأحدث التقنيات، ومناطق التصوير المفتوحة التي تلبي احتياجات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، إلى جانب برامج التدريب والتطوير التي تهدف إلى تأهيل الكوادر الإعلامية بأعلى المعايير المهنية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها من خلال الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. كما توفر المدينة خدمات متخصصة في ترميم التراث السمعي والبصري، بما يساهم في الحفاظ على الإرث الثقافي والإعلامي.

وفى كلمته بهذه المناسبة أكد الجبالى أن العلاقات الإستراتيجية المصرية السعودية ، تشهد فى الفترة الحالية متانةً وقوةً وتعاوناً فى كافة المجالات ، بدعم من القيادة السياسية للبلدين الشقيقين، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان ، مشيراً إلى أهمية العلاقات الإعلامية بين البلدين وإزدهارها فى الآونة الأخيرة ، بفضل ما يملكه البلدين الشقيقين من بني تحتية إعلامية على أعلى مستوى بما تضمه من الإستديوهات والمنصات الإعلامية والأقمار الصناعية ومناطق التصويرالتى تضاهى نظرائها على مستوى العالم .

وأضاف الجبالى إن مدينة الإنتاج الإعلامى بإعتبارها الصرح الإعلامى الأكبر فى المنطقة بما تملكه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وقدرات بشرية تتطلع للمزيد من التعاون مع المؤسسات الإعلامية بالمملكة ،خاصاً فى ظل الحراك والتوافق الذى تشهده البلدين فى الوقت الحالى فى العديد من المجالات سواء السياسية أو الإقتصادية والثقافية والإعلامية ،معبراً عن خالص التقدير والإمتنان للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً على إستضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات والمناسبات الكبرى التى تعكس مدى التقدم والإزدهار الذى وصلت إليه المملكة فى الوقت الحاضر.

وقد شهد جناح المدينة إقبالًا واسعًا من الزوار والمهتمين بمجال الإعلام وصناع المحتوى، حيث أبدوا إعجابهم بما تقدمه المدينة من إمكانيات متكاملة تدعم الإنتاج الإعلامي بمعايير احترافية.

وكان من أبرز الزوار للجناح الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي أشاد بالدور الرائد للمدينة في دعم وتطوير المشهد الإعلامي المصري والعربي. كما أثنى المسلماني على الإمكانيات والخدمات المتقدمة التي توفرها المدينة، مؤكداً أهمية هذه الجهود في تعزيز المحتوى الإعلامي الهادف والمتميز على المستويين المحلي والإقليمي.



مدينة الإنتاج الإعلامي تشارك في المنتدى السعودي للإعلام



وفد مدينة الإنتاج الإعلامي في المنتدى السعودي للإعلام



المنتدى السعودي للإعلام



مدينة الإنتاج الإعلامي تشارك في المنتدى السعودي للإعلام