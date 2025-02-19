شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى كريستوفر واكن يعلن عدم نيته الاعتزال لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى كريستوفر واكن في مقابلة جديدة أنه لا يفكر في التقاعد بعد، حيث تحدث الممثل البالغ من العمر 81 عامًا إلى صحيفة The Independent، التي كشف فيها أنه في السنوات الأخيرة، ظل واكن كثير العمل في كل من السينما والتلفزيون، وانه خلال العام الماضى شارك في فيلم Dune: Part Two ومسلسل Severance الذى يطرح على Apple TV +.

وصرح واكن قائلا:"التمثيل هو كل ما أفعله، إذا اعتزلت، فماذا سأفعل؟ هناك أشخاص يلعبون الجولف، ويكتبون الكتب، يسافرون، وينجبون أطفالًا وأحفادًا، ولكننى لاأفعل أي من ذلك، لذلك أذهب إلى العمل".



كريستوفر واكن

وذلك بعدما عرض الموسم الثانى من مسلسل Severance فى 17 ينايرالماضى، على منصة أبل +، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وذلك بعدما قرر القائمون على مسلسل الخيال والإثارة Severance، عودة العمل على الموسم الثاني من جديد بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب اضطرابات هوليوود SAG-AFTRA التي أثرت على الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الجديد من مسلسل Severance الذى يعرض على شبكة +Apple TV توقف في مايو 2023 بسبب اضطرابات SAG-AFTRA التي انتهت في 26 سبتمبر بعد مرور 74 يوماً ليعود من جديد صناع السينما والدراما للعمل واستكمال تصوير الاعمال التي توقفت.

Severance ‏هو مسلسل خيال علمي أمريكي وإثارة نفسية من تأليف دان إريكسون وإخراج بن ستيلر وأويف مكاردل، ويقوم ببطولة المسلسل آدم سكوت، زاك شيري، بريت لور، تراميل تيلمان، جين تولوك، ديتشن لاشمان، مايكل تشيرنوس، جون تورتورو، كريستوفر واكن، وباتريشيا أركيت.