شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الكورى يو آه إن تحت المراقبة بعد 5 أشهر من السجن.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الممثل الكوري الجنوبي يو آه إن، بطل مسلسل Hellbound، على فترة مراقبة بعد خمسة أشهر في السجن، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة عام.

وأمرت المحكمة العليا بالإفراج عن يو في 18 فبراير الجارى، وقال مسؤول في المحكمة لوكالة فرانس برس: "حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين وغرامة قدرها مليونى وون كوري".

وقال القاضي، وفقًا لتقارير تجمع المحكمة: "بالنظر إلى عوامل الحكم المختلفة مثل الدافع والطريقة وعواقب الجريمة، فضلاً عن الظروف التي أعقبت الجريمة، تعتبر المحكمة الحكم الأولي ثقيلًا وغير عادل".



يو آه إن

وكان قد حُكم على الممثل "يو آه إن" بطل سلسلة Hellbound بالسجن لمدة عام بتهمة تعاطى المخدرات، فى انتهاك لقانون مكافحة المخدرات فى كوريا الجنوبية، بعد محاكمة استمرت 11 شهرًا، وذلك بعد أن تم اتهام يو البالغ من العمر 38 عامًا، والمعروف بدوره الرئيسي في الموسم الأول من مسلسل Hellbound على منصة نيتفلكس، بالاستخدام غير القانوني للبروبوفول، المستخدم في المقام الأول كمخدر طبي، تحت ستار الإجراءات التجميلية في 181 مناسبة بين عامي 2020 و2022.