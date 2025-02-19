اخترت سعادتي.. هيدي كرم تكشف تفاصيل انفصالها وقرار عدم الإنجاب مرة أخرى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 فبراير 2025 02:51 مساءً - حلت الفنانة هيدي كرم ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها صبايا الخير، وفتحت قلبها وتحدثت عن حياتها الشخصية، وتحديداً تجربة الانفصال.

هيدي كرم وتجربة الانفصال

أكدتأنها اتخذت قرار الانفصال عن زوجها لأنها شعرت بعدم التوافق معه، وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار بعدما وصلت إلى مرحلة كافية من النضج بعدما تقدمت في العمر، خاصةً أنها تزوجت في سن صغيرة وتحديداً في مرحلة دراستها الجامعية وكان زوجها يكبرها ب 11 عام.

وأوضحت هيدي أن الانفصال تجربة ليست سهلة على المرأة قائلة: "هناك مسؤولية تقع على المرأة في تحمل الحياة الزوجية، لكنني اخترت سعادتي. ربما يكون قراري فيه بعض الأنانية، لكنه جاء بعد نضج وتفكير عميق."

وعن قرارها بعدم الإنجاب مجددًا، أكدت هيدي كرم أنها كانت تفضل إنجاب أطفال آخرين من والد ابنها نديم، لكن ذلك لم يحدث، وأشارت إلى أنها ترفض تمامًا الإنجاب من زوج آخر.

حضور لافت في وتر حساس

يُشار إلى أنتصدرت الترند خلال الفترة الماضية، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته من خلال مسلسل "وتر حساس" وشاركها البطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

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