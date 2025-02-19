سيلينا غوميز تفاجئ الجمهور في هذا المقطع

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية سيلينا غوميز الجمهور بنشرها مقطع من أغنيتها الجديدة على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت سيلينا وهي تتفاعل مع الأغنية، وقد حصد المقطع الكثير من المشاهدة.

على صعيد آخر، تحدث كل من سيلينا غوميز وبيني بلانكو، عن كيفية تعارفهما، ومراحل تطور علاقتهما، وصولاً إلى الإعلان عن خطوبتهما، وذلك في مقابلة مع مجلة "إنتيرفيو"، وأشارت سيلينا إلى أنها عاشت لوحدها لسنوات عديدة، ما جعلها تقدّر حبه غير المشروط وصبره.

وأكدت على أهمية الشعور بالتقدير والاحترام بين الطرفين في العلاقة، مؤكدة أن هذه الصفات هي أساس علاقتهما.

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